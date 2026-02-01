صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی سے 3منشیات فروش اور نا جائز اسلحہ بردار پکڑا گیا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی سے 3منشیات فروش اور نا جائز اسلحہ بردار پکڑا گیا

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تتلے عالی پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 3ملزموں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کرکے 4کلو 600 گرام ہیروئن اورنا جائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کے قبضہ سے پستول برآمد کر لیا ۔ ملز موں میں طا رق ، الفت ،حمز ہ اور شا ہد شا مل ہیں ۔

