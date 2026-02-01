تتلے عالی سے 3منشیات فروش اور نا جائز اسلحہ بردار پکڑا گیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تتلے عالی پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 3ملزموں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کرکے 4کلو 600 گرام ہیروئن اورنا جائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کے قبضہ سے پستول برآمد کر لیا ۔ ملز موں میں طا رق ، الفت ،حمز ہ اور شا ہد شا مل ہیں ۔
