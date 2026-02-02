صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:تقسیم اراضی کے تنازع کے حوالے سے اے ڈی سی آ ر کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گجرات:تقسیم اراضی کے تنازع کے حوالے سے اے ڈی سی آ ر کا دورہ

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گجرات وقاص صفدر سکندری نے ریونیو عملے کے ہمراہ دیون منڈی کے قریب تقسیم اراضی کے ایک تنازع کے سلسلے میں موقع کا دورہ کیا۔

دورے کا مقصد زیرِ التوا تقسیم اپیلوں کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے حقائق کا جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر متعلقہ ریونیو افسر بھی موجود تھے اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے ہدایت کی کہ تقسیم اراضی سے متعلق اپیلوں کو شفاف اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے تاکہ شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 70، لہسن 45، چکن 8 روپے کلو تک مہنگا

کپاس کی اگیتی کاشت بارے حتمی پلان مرتب کرنیکی ہدایت

معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بدترین درندگی:حافظ عبدالکریم

پاکستانی قوم کو اپنے شہدا پر فخر ہے : راغب نعیمی

سی ای اوز ہیلتھ اور ایم ایس ہسپتال کی انتظامی ٹریننگ

آئی جی پنجاب سے نئے بھرتی ہونے والے اسسٹنٹس کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر