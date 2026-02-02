گجرات:تقسیم اراضی کے تنازع کے حوالے سے اے ڈی سی آ ر کا دورہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گجرات وقاص صفدر سکندری نے ریونیو عملے کے ہمراہ دیون منڈی کے قریب تقسیم اراضی کے ایک تنازع کے سلسلے میں موقع کا دورہ کیا۔
دورے کا مقصد زیرِ التوا تقسیم اپیلوں کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے حقائق کا جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر متعلقہ ریونیو افسر بھی موجود تھے اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے ہدایت کی کہ تقسیم اراضی سے متعلق اپیلوں کو شفاف اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے تاکہ شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔