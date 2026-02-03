صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے ،ٹرک کی ٹکر موٹر سائیکل سوار 2نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار)تیز رفتار ٹرک سے تصادم کے باعث موٹر سائیکل سوار دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔

مانگٹ کالر کا بائیس سالہ خلیل احمد اور اٹھارہ سالہ عثمان علی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ کوٹلی ناگرہ واہنڈو روڈ پر اوور ٹیک کرتے ہوئے مخالف سمت سے آنیوالے ٹرک سے تصادم ہو گیا۔دیگر حادثات میں پاک ٹاؤن کا سترہ سالہ قاسم، اٹھارہ سالہ عثمان مشتاق اور کوٹ رفیق کا اٹھائیس سالہ گلفراز بھی شدید زخمی ہو گئے ، تشویشناک حالت کے پیش نظر خلیل احمد اور عثمان علی کو ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔

