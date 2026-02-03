چوری ،ڈکیتی کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم
سمبڑیال (سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے مالیت کے مال وزر سے محروم۔
تھانہ سمبڑیال کے علاقہ اعظم ٹاؤن کے رہائشی نذیر احمد کے زیر تعمیر مکان سے 20ہزارروپے مالیت کی پانی والی موٹر ،ڈھلم بلگن میں یاسر احمد کے ڈیرہ سے 2 لاکھ روپے مالیت کے 4بکرے ،سیالکوٹ وزیرآباد روڈ سبزی منڈی کے سامنے عبدالرحمن اپنے موبائل فون سے کان پر لگا کر فون کال سن رہا تھا کہ ایک کس نامعلوم موٹر سائیکل جھپٹ کر لے گیاجبکہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ وزیرآباد سیالکوٹ جی ٹی روڈ پر کوٹلی مغلاں کے قریب عادل شہزاد سے دوکس نامعلوم موٹر سائیکل سوارمسلح نے اسلحہ کے زورپر نقدی 15 ہزاراورموبائل فون ،گورنمنٹ گرلز مڈل سکول ،ملیانوالہ جٹاں سے نامعلوم چور تالے توڑکر 2 عدد پنکھے سمیت 30 ہزارروپے مالیت کا سامان چوری کر کے لے گیا۔