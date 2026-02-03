صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ10:روز گزر گئے پو لیس ڈکیتی کے ملزم نہ پکڑ سکی

احمد نگر چٹھہ، وزیر آ باد (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)دس روز قبل ہونے والی لاکھوں روپے کی واردات کا سراغ نہ لگ سکا۔

نواحی علاقہ کلاسکے جوتا شاپ پرہونے والی 7 لاکھ روپے کی واردات کو دس روز گزر گئے تاحال مقامی پولیس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے سراغ نہ لگ سکا دوکان مالک عرفان نے میڈیا کو بتایا مقامی پولیس کی طرف سے ایف آئی آر تو درج کر دی گئی مگر ابھی تک کوئی خاطرخواہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جاسکی شہر کے پوش ایریا میں لاکھوں روپے کی واردات پر تاجر براداری کی طرف سے پولیس کی عدم دلچسپی پر انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے۔ متاثرہ شہری نے سی پی او ڈاکٹر غیاث گل سے فوری نوٹس کامطالبہ کیا ہے ۔

