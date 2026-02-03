صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں :زیر تعمیر مکان کی تیسری منزل سے گر کر مزدور جاں بحق

جلالپور جٹاں (نامہ نگار) زیر تعمیر مکان کی تیسری منزل سے گر کر 55 سالہ مزدور جاں بحق ہو گیا۔

معلوم ہوا ہے کہ نواحی گاؤں لکھنوال میں زیر تعمیر مکان کی تیسری منزل پر منیر احمد سریا کاٹنے کا کام کر رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے نیچے گر گیا اور شدید چوٹیں آنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ صدر اور ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے واقعہ کو اتفاقیہ قرار دیا گیا اور کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔

