تھانہ سٹی و صدر جلالپور جٹاں کے ایس ایچ اوز تبدیل
جلالپورجٹاں، گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر) تھانہ سٹی و صدر جلالپور جٹاں کے ایس ایچ اوز تبدیل ،ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے۔۔۔
پولیس لائن سے سب انسپکٹر انور سرلہ کو جلالپورجٹاں تھانہ سٹی میں ایس ایس ایچ او تعینات کردیا انکے پیش رو احسان ٹوپہ کو پولیس لائن تبدیل کردیا جبکہ تھانہ دولت نگر سے انسپکٹر سجاد بھٹی کو ایس ایچ او تھانہ صدر جلالپور جٹاں تعینات کر دیا انکے پیشرو شفقت بٹ کو تھانہ دولت نگر ٹرانسفر کر دیا، سب انسپکٹر غلام رسول کو تھانہ صدر سرائے عالمگیر تعینات کر دیا۔