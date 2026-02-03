صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافی شہزاد گجر کے قاتل کی گرفتاری کیلئے 3روز کا الٹی میٹم

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )پریس کلب ڈسکہ کا مذمتی اجلاس زیرصدارت عرفان افضال خان منعقد ہوا ، تمام ممبران و عہدیداران نے شرکت کی اجلاس میں۔۔۔

 ضلع لیہ کے صحافی شہزاد گجرکو سرعام بازارمیں بربریت سے قتل کردینے اور پولیس حراست سے صحافی شہزاد گجر کے قاتل کے فرار ہوجانے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عرفان افضال خان نے کہاکہ شہزاد گجر دلیر صحافی تھے ،ان کا سرعام بازار قتل کردینا صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے ، ضلع لیہ کی پولیس نے قاتل کو گرفتارکیا جو حراست سے فرارہوگیا ،کئی دن گزرنے کے باوجود پولیس ابھی تک ملزم کو گر فتار نہیں کرسکی ،تین روز کے اندر قاتل کو گرفتار نہ کیاگیا تو بھرپور احتجاج کرینگے۔

