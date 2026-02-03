صدر انجمن تاجران گجرات پر عملے پر حملے کا مقدمہ خارج
جاوید بٹ پر گزشتہ سال تجاوزات کیخلاف آپریشن میں مزاحمت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران گجرات کے صدر جاوید بٹ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مزاحمت اور عملہ پر حملے کا مقدمہ خارج کر دیا گیا ، جوڈیشل مجسٹریٹ نجیب الحسن نے بعد از ساعت مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا۔ جاوید بٹ کے خلاف 14 فروری 2025 کو تھانہ بی ڈویژن میں کارپوریشن کے انفورسمنٹ انسپکٹر اعجاز احمد نے مقدمہ درج کر ایا کہ مسلم بازار تجاوزات گراؤ آپریشن کے دوران جاوید بٹ نے تاجروں کے ہمراہ عملہ کو مسلح ہو کر قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور ٹریکٹر کے سامنے لیٹ کر تجاوزات کے خلاف آپریشن رکوا دیا۔ جاوید بٹ مقدمہ میں عبوری ضمانت کروا کر شامل تفتیش ہوئے ، مد عی اعجاز احمد نے عدالت کے روبرو بیان جمع کر ایا کہ وہ اپنی درخواست واپس لے رہا ہے اور مزید کارروائی نہیں چاہتا جس پر نجیب الحسن جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمہ خارج کر دیا ۔