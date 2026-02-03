صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عازمین حج کا تربیت سیشن آج گجرات میں ہوگا ، انتظامات مکمل

  • گوجرانوالہ
عازمین حج کا تربیت سیشن آج گجرات میں ہوگا ، انتظامات مکمل

گلیانہ(نامہ نگار )وزارتِ مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی ڈائریکٹوریٹ آف حج کے زیرِ اہتمام عازمینِ حج کی تربیت آج ضلع گجرات میں منعقد کی جائیگی۔

تربیتی سیشن صبح 9سے دوپہر ایک بجے تک گرینڈ کانٹی نینٹل مارکیز بھمبر روڈ ایئرپورٹ چوک میں ہوگا جس میں تقریباً 2000 عازمین حج کی شرکت متوقع ہے ۔تربیتی پروگرام کے دوران پینے کے صاف پانی، ساؤنڈ سسٹم، سکیورٹی اور ٹریفک کنٹرول سمیت تمام انتظامات مکمل کئے گئے ہیں۔ پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122اور سول ڈیفنس کے اہلکار موقع پر موجود ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس