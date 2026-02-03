عازمین حج کا تربیت سیشن آج گجرات میں ہوگا ، انتظامات مکمل
گلیانہ(نامہ نگار )وزارتِ مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی ڈائریکٹوریٹ آف حج کے زیرِ اہتمام عازمینِ حج کی تربیت آج ضلع گجرات میں منعقد کی جائیگی۔
تربیتی سیشن صبح 9سے دوپہر ایک بجے تک گرینڈ کانٹی نینٹل مارکیز بھمبر روڈ ایئرپورٹ چوک میں ہوگا جس میں تقریباً 2000 عازمین حج کی شرکت متوقع ہے ۔تربیتی پروگرام کے دوران پینے کے صاف پانی، ساؤنڈ سسٹم، سکیورٹی اور ٹریفک کنٹرول سمیت تمام انتظامات مکمل کئے گئے ہیں۔ پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122اور سول ڈیفنس کے اہلکار موقع پر موجود ہوں گے۔