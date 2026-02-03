صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ قاسم العلوم ماڑی خورد میں دستارِ فضیلت و تقسیم اسناد کانفرنس

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)مدرسہ قاسم العلوم ماڑی خورد میں دستارِ فضیلت و تقسیمِ اسناد کانفرنس منعقد ہوئی جس سے شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی، مفتی جمیل احمد گجر۔۔۔

 مفتی محمد رضوان عزیز، مفتی محمد ناصر اور مولانا محمد عمران صدیقی سمیت دیگر علما کرام نے عقیدہ ختمِ نبوتؐ کی عظمت و اہمیت پر بیان کیا اور عظمتِ قرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنائیں قرآنِ کریم کی تعلیم دلائیں اور مساجد کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

