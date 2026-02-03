ملکوال بس سٹینڈ سے محروم ‘مسافر اور ٹرانسپورٹرز پر یشان
کرایہ ایگریمنٹ ختم ہونے پر مالک نے جگہ خالی کر الی ، دوبارہ سٹینڈ نہ بن سکا شہر کے قریب جگہ تلاش کر رہے ،مستقل سٹینڈ بنا کر سہو لتیں دینگے :چیف آفیسر
ملکوال(نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈکوارٹرز ہونے کے باوجود ملکوال میں سرکاری بس سٹینڈ نہ ہونے کے باعث ٹرانسپورٹرز اور روزانہ سفر کرنے والے سینکڑوں مسافر پریشان ہیں ۔ ملکوال 2 سال سے سرکاری بس سٹینڈ سے محروم ہے ۔ ذرائع کے مطابق پہلے میونسپل کمیٹی ملکوال نے ایک کرائے کی جگہ پر باقاعدہ بس سٹینڈ بنارکھا تھا جس میں ٹرانسپورٹرز کیلئے گاڑیاں کھڑی کرنے ، پانی، واش رومز اور آرام کرنے کی جگہ جبکہ مسافروں کیلئے انتظار گاہ سمیت دیگر سہولتیں موجود تھیں ،دو سال قبل میونسپل کمیٹی اور مذکورہ جگہ کے مالک کے درمیان کرایہ ایگریمنٹ ختم ہونے پر مالک نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے جگہ خالی کر ا لی تھی جس کے بعد مالک نے بس سٹینڈ والی جگہ کو دیوار بنا کر اور گیٹ لگا کر بند کر دیا۔ مسافروں اور ٹرانسپورٹرز نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملکوال میں جدید سہولتوں سے آراستہ سرکاری بس سٹینڈ جلد بنایا جائے ۔ رابطہ کرنے پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملکوال مزمل محمود نے بتایا کہ شہر کے قریب کوئی سرکاری جگہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ مستقل بس سٹینڈ بنا کر وہاں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔