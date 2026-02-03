صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کاایمن آباد پبلک پارک کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر کاایمن آباد پبلک پارک کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ

کامونکے (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید نے ایمن آباد کے پبلک پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے پارک میں موجود عوامی سہولیات، مختلف عمارات کے انتظامی امور اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔

دورے کے موقع پر اے سی فیصل مجید نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

