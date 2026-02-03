اسسٹنٹ کمشنر کاایمن آباد پبلک پارک کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ
کامونکے (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید نے ایمن آباد کے پبلک پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے پارک میں موجود عوامی سہولیات، مختلف عمارات کے انتظامی امور اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
دورے کے موقع پر اے سی فیصل مجید نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔