ہیڈبمبانوالہ :مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 12افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )تیز رفتار مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی 12افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔

تیز رفتار بس کوریکی سے مزدوروں کو لے کر سیالکوٹ جارہی تھی کہ جیسر والا کے قریب ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراگئی جسکے نتیجہ میں دوخواتین سمیت 12 افراد زخمی ہوگئے جن میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کردیاگیا ۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران بس اور ٹریکٹر ٹرالی کے متعدد حادثات ہوچکے ہیں جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوچکی ہیں مگر ٹریفک پولیس اہلکاراس جانب توجہ دینے کے بجائے چالان کے ٹارگٹ پورے کرنے میں ہی مصروف نظر آتے ہیں۔

 

