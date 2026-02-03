پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ جنوری میں 41 اشتہاریوں کو گرفتار کرلیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن نے جنوری کے دوران مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف 173 مقدمات درج کر ائے گئے۔
پی ایچ پی نے جدید پولیس ایپ کے ذریعے 645271افراد اور594445 گاڑیوں کو چیک کیا دوران چیکنگ 41اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا۔ دورانِ چیکنگ 37عدالتی مفروروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 13چوری شدہ کاریں اور 58چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لئے ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 52897 گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے ۔