صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ جنوری میں 41 اشتہاریوں کو گرفتار کرلیا

  • گوجرانوالہ
پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ جنوری میں 41 اشتہاریوں کو گرفتار کرلیا

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن نے جنوری کے دوران مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف 173 مقدمات درج کر ائے گئے۔

پی ایچ پی نے جدید پولیس ایپ کے ذریعے 645271افراد اور594445 گاڑیوں کو چیک کیا دوران چیکنگ 41اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا۔ دورانِ چیکنگ 37عدالتی مفروروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 13چوری شدہ کاریں اور 58چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لئے ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 52897 گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس