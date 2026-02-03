صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر کے حوالے سے تقرری مقابلے میں چہارم کی طالبہ کی پہلی پوزیشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )گورنمنٹ ایلیمینٹری سکول اصغر کالونی چہارم کی طالبہ نے تحصیل سطح پرپہلی پوزیشن حاصل کی۔۔۔

چہارم جماعت کی سیماب قیصر کے منفرد انداز بیان ’’ کشمیر حاصل کر کے رہیں گے ‘‘نے حاضرین کے دل موہ لئے ،حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق انچارج جماعت ڈاکٹر ساجد نعیم نے کشمیر کے حوالے سے طالبہ کو تقریر تیار کروائی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں قومی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلعی سطح پر تقریری مقابلہ کیلئے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔

