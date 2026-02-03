صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آفیسر کرپشن کیس ،کمشنر کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
چیف آفیسر کرپشن کیس ،کمشنر کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )مسلم لیگ ن کے سابق ضلعی سیکرٹری اطلاعات پرویز رشید نے میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ کے چیف آفیسر حیدر علی چٹھہ کی کرپشن اور بدعنوانی پر گرفتاری کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔

 اس کیس میں کمشنر گوجرانوالہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ حیدر علی چٹھہ حافظ آباد میں بھی طویل عرصہ تک چیف آفیسر رہے اور انکی کرپشن اور بدعنوانیوں کی داستانیں یہاں بھی سنائی دیتی رہیں ۔محکمہ اینٹی کرپشن اور حکومت کو چا ہیے کہ وہ حافظ آباد کی میونسپل کمیٹی اور ضلع کونسل میں ہونے والی کرپشن کی بھی تحقیقات کر ائے اور جو افسر یہاں پر عرصہ دراز سے کرپشن اور بدعنوانیوں میں چلے آرہے ہیں انکا بھی گھیراتنگ کیا جائے۔

