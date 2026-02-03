حافظ آباد:سیوریج نالے کنکریٹ کی سلیبوں سے بند
ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمد اﷲ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ، صفائی کا جائزہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمد اﷲ نے شہر کے مختلف علاقوں ،گلی، محلوں ،جنرل بس سٹینڈ اور دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی ، بیوٹی فکیشن اور دیگر عوامی ، فلاحی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گوجرانوالہ روڈ ، سرگودھا بائی پاس ، کسوکی چوک ، جلالپور روڈ اور دیگر علاقوں کا دورہ کر تے ہوئے وہاں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا جبکہ مین شاہرا ہوں پر گرین بیلٹس کی تیاری اور رنگ و رغن کا بھی جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر نے اپنی نگرانی میں مختلف سیوریج نالوں کو کنکریٹ کی سلیبوں سے بند بھی کر ایا۔