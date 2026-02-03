گورنر سردار سلیم حیدر 14فروری کو نوشہرہ ورکاں کا دورہ کریں گے
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر 14 فروری کو نوشہرہ ورکاں کا دورہ کریں گے۔
پیپلز پارٹی کے ر ہنما ڈاکٹر عامر علی حسین اور سابق رکن قومی اسمبلی تصدق مسعود خا ن کی دعوت پر گورنر سردار سلیم حیدر قلعہ جے سنگھ آئینگے گے جہاں ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا ،پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ، کارکن، معززین علاقہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ علاقائی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔