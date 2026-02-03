صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافیوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے :اقبال صدیق سدھو

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس تحصیل نوشہرہ ورکاں کا ماہانہ اجلاس زیر صدارت صدر اقبال صدیق سدھو منعقد ہوا۔

اجلاس میں تقریب حلف برداری، تنظیمی امور، صحافیوں کو درپیش مسائل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی گئی ،اجلاس میں مرزا خادم حسین، سیٹھ محسن حسن، رانا محمد شاذب خاں، محمد رمضان بٹ، میاں عنصر علی، شیخ مشتاق احمد اور حسن مجتبیٰ زیدی سمیت ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس سے اقبال صدیق سدھو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ اور تنظیم کو مزید فعال بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔

