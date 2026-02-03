صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتخابی دھاندلی کیخلاف 8فروری کو یوم سیاہ منائینگے :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
انتخابی دھاندلی کیخلاف 8فروری کو یوم سیاہ منائینگے :ریحانہ ڈار

1973کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائےشہری جبری حکومت کے خلاف پرامن احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں‘عائشہ بانو

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف 8فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ ملک میں جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے ،آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، 2024 کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کیخلاف 8فروری کو ملک بھر میں یومِ سیاہ منائیں گے 8فروری کوعوام سے ووٹ چھینا گیا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ، 1973 کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسوقت سنگین مسائل کاشکار ہے ، معیشت شدید متاثر ہے ، ہمارا موقف ہے جمہوریت، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سابق ایم پی اے عائشہ بانو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مرکز ی رہنما عمر فاروق ڈار، خدیجہ خرم بھی موجود تھے ۔سابق ایم پی اے عائشہ بانو نے کہا کہ8 فروری یوم سیاہ، عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی، نالائق مسلط کیے گئے اور عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، شہری جبری حکومت کے خلاف تحریک انصاف کی پرامن احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خوشاب پولیس کی کارروائی ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار

سرکاری درخت چوری،مقدمہ درج

پولیس کا کریک ڈائون،آتشبازی برآمد

مویشی چورگرفتار،مال مسروقہ برآمد

بجلی ، گیس کے مزید 5میٹر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس