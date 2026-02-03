انتخابی دھاندلی کیخلاف 8فروری کو یوم سیاہ منائینگے :ریحانہ ڈار
1973کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائےشہری جبری حکومت کے خلاف پرامن احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں‘عائشہ بانو
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف 8فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ ملک میں جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے ،آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، 2024 کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کیخلاف 8فروری کو ملک بھر میں یومِ سیاہ منائیں گے 8فروری کوعوام سے ووٹ چھینا گیا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ، 1973 کے آئین کی اصل شکل میں بحالی اورعوام کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسوقت سنگین مسائل کاشکار ہے ، معیشت شدید متاثر ہے ، ہمارا موقف ہے جمہوریت، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سابق ایم پی اے عائشہ بانو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مرکز ی رہنما عمر فاروق ڈار، خدیجہ خرم بھی موجود تھے ۔سابق ایم پی اے عائشہ بانو نے کہا کہ8 فروری یوم سیاہ، عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی، نالائق مسلط کیے گئے اور عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، شہری جبری حکومت کے خلاف تحریک انصاف کی پرامن احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں۔