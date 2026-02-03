جامعہ گجرات میں آن لائن فیکلٹی سکرونٹی نظام متعارف
اسسٹنٹ پروفیسر کیلئے درخواست گزاروں کی جانچ پڑتال کیلئے پورٹل کا نفاذ
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )جامعہ گجرات میں میرٹ اور شفافیت کو فروغ دینے کیلئے پہلی مرتبہ آن لائن فیکلٹی سکرونٹی نظام متعارف کروا دیا گیا۔اس سلسلہ میں اسسٹنٹ پروفیسر (BPS-19)کے عہدوں کیلئے درخواست گزاروں کی جانچ پڑتال کے عمل کوشفاف، میرٹ پر مبنی اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ایک مخصوص آن لائن پورٹل کامیابی سے نافذ کر دیا گیا ۔ یونیورسٹی آف گجرات کی تاریخ میں پہلی بار متعارف کرایا جانے والا یہ اہم نوعیت کا پورٹل شفافیت، انصاف اور اعلیٰ ادارہ جاتی معیارکے لیے یو او جی کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کی متحرک اور بصیرت افروز قیادت میں حافظ حیات کیمپس اور منڈی بہاؤالدین سب کیمپس میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدوں کیلئے موصول ہونیوالی درخواستوں کی سکرونٹی کا عمل مکمل کیا گیا۔ موصولہ درخواستوں کی شعبہ وار فہرستیں، اہل اور نااہل امیدواروں کی تفصیلی جانچ پڑتال اور نمبروں کی تقسیم آن لائن پورٹل کے ذریعے دستیاب کر دی گئی۔ڈیجیٹل سکرونٹی نظام کے تحت امیدواروں کی تعلیمی قابلیت، کیریئر امتیازات (بشمول گولڈ اور سلور میڈلز)، تدریسی و تحقیقی تجربہ اور مجموعی تحقیقی کارکردگی کا جامع جائزہ لیا گیا۔