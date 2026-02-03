پتنگ بازی خونی کھیل ‘ اجازت سے جانی نقصان کا اندیشہ :علما
برسوں سے پابندی کے باوجود راہگیروں ،موٹر سائیکل سواروں کے گلے کٹ چکے
راہوالی(نامہ نگار)بسنت جیسے بے مقصد، فضول اور بیہودگی پھیلانے والے تہوار کا موسم، علاقہ یا مذہب سے تعلق نہیں یہ صرف نودولتیوں ، منچلے لوگوں کا ایجاد کردہ شیطانی ، خونی کھیل پتنگ بازی ہے ایسے شیطانی کھیلوں ، میلے ٹھیلوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے سیکولرازم کے نام پر حکومت کی طرف سے پتنگ بازی جیسے شیطانی کھیل کی اجازت دینا مہنگائی اور بیروزگاری کا شکار قوم کو مزید پریشانی اور مشکلات میں دھکیلنے کی سازش ہوسکتی ہے کیوں کہ اس تہوار کو منانے سے قوم اور ملک کو فائدے کے بجائے جانی اور مالی نقصان پہنچنے کے خدشات زیادہ ہیں۔
ان خیالات کا اظہار جماعت اہلسنت کے ضلعی امیر علامہ محمد رفیق رضوی، ضلعی ناظم اعلیٰ حافظ اشرف رضا قادری، پروفیسر شبیر حسین چشتی، علامہ محمد امین چشتی، علامہ عطاء المصطفی جمیل چشتی ، ضلعی آرگنائزر حافظ فیاض الحسن صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا ۔علما کرام نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اچانک خونی اور شیطانی کھیل کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے کر نودولتیوں کو بے جا اصراف اور منچلوں کو افراتفری پھیلا کر لوگوں کو زخمی اور جانوں کے ضیا ع کا موقع فراہم کردیا ہے ، برسوں سے پابندی کے باوجود کئی شہروں میں راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کے گلے ڈور سے کٹ چکے ہیں ، کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئیں ،حکومت کو چا ہیے کہ پتنگ بازی کی اجازت مزید شہروں میں نہ دی جائے ۔