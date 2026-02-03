قلعہ دیدار سنگھ:رورل ہیلتھ سنٹروں کی اپ گریڈ یشن کا منصوبہ
ساڑھے 17کروڑ سے لدھیوالہ ، قلعہ دیدار سنگھ ، کوٹ بھوانی میں سہولتیں دی جائیگی
قلعہ دیدار سنگھ( نامہ نگار )پی پی 70 میں صحت کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے سابق وفاقی وزیرِ قانون و رکن قومی اسمبلی محمود بشیر ورک کی خصوصی توجہ اور بھرپور کاوشوں جبکہ مسلم لیگ (ن) پی پی 70 کے رہنما میر ابرار احمد بٹ اور رانا بلاول خان کی تجویز پر RHCقلعہ دیدار سنگھ، RHC لدھیوالہ وڑائچ اور BHUکوٹ بھوانی داس کی اپ گریڈیشن کیلئے 17.5کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر د ئیے گئے ۔ ذرائع کے مطابق منصوبوں کے ٹینڈر مکمل ہو چکے ہیں اور جلد ترقیاتی کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے علاقے کے شہریوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آئیں گی اور انہیں علاج کے لیے دور دراز علاقوں نہیں جانا پڑے گا۔اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف، محمود بشیر ورک اور مسلم لیگ (ن)کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے عوامی فلاح کے لیے اہم سنگِ میل قرار دیا ہے۔