بلوچستان میں بدامنی کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں:ناصر چیمہ
دہشتگرد وں کا مقابلہ کرینگے ، سیاسی اختلافات سیاسی میدان میں حل ہونے چاہئیں
راہوالی (نمائندہ دنیا )بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی سلامتی اور ایٹمی قوت سے خوفزدہ ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کا راستہ اپنایا ہے مگر جب دشمن اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہیں آتے تو افواج پاکستان کو اپنی عوام کی بھرپور تائید حاصل ہوتی ہے اور ملکر امن دشمنوں کا راستہ روکا جاتا ہے حالیہ دہشت گرد کی لہر کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور شہدا کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں قوم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے ملکی امن و بقا ہماری ریڈ لائن بی ایل اے ہو یا کوئی دیگر دہشت گرد گروہ جب جب اسلحہ اٹھا ئے گا ہم انکا مقابلہ کرینگے سیاسی اختلاف کو سیاسی میدان میں حل کرنے کی تائید کرتے ہیں ملک میں بدامنی یادہشت کیلئے کوئی دلیل قابل قبول نہیں دہشت گرد انسانی روپ میں بھیڑیے ہیں انکا دین سے کوئی واسطہ نہیں یہ انسان اور انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر فساد برپا کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ایم پی اے پی پی 59چودھری محمد ناصر چیمہ نے نو جوانوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، وفد میں عمران بیگ احمد رضا چیمہ چودھری استخار احمد ڈانجہ اوردیگر بھی شریک تھے ۔