قلعہ سیالکوٹ کی بحالی کیلئے تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری
بھاری مشینری کی رسائی کیلئے مزدور ہتھوڑوں سے تجاوزات گراکر راستہ بنا رہے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )قلعہ سیالکوٹ میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن چھٹے روز میں داخل ہو گیا ،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو کی زیر نگرانی جبکہ پیرا فورس کے انچارج شفیق چشتی کی سربراہی میں جاری ہے ۔بڑی اور پختہ تجاوزات کی مسماری کیلئے مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاہم تنگ جگہوں پر جہاں ہیوی مشینری کی رسائی ممکن نہیں، وہاں لیبر ہتھوڑوں کی مدد سے تجاوزات گرا رہی ۔ اس دوران تاریخی قلعہ کے اْس راستے کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے جہاں ماضی میں قلعہ کے محافظ پہرہ دیتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔
چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایات کے مطابق قلعہ کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے تجاوزات کے مکمل خاتمے تک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لیبر راستہ بنا رہی ہے تاکہ ایکسکیویٹر مشین کو آگے لایا جا سکے ۔چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ آپریشن سے قبل تمام تجاوز کنندگان کو باقاعدہ طور پر مطلع کیا گیا تھا، تجاوزات کی نشاندہی اور مارکنگ کی گئی تھی اور انہیں خود تجاوزات ختم کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ واضح کیا گیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت تجاوزات گرانے کے اخراجات تجاوز کنندہ کو ادا کرنا ہوں گے ۔