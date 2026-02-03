صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بلوچ عوام غیر محفوظ ،حکومت امن قائم کرے :جے یوپی

امن کی بحالی کیلئے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر حتمی پالیسی بنائی جائے :عبد الرشید

کامونکے (نامہ نگار)جمعیت علما پاکستان تحصیل کامونکے کے صدر حاجی عبدالرشید نے بلوچستان کے مختلف شہروں پر دہشت گردوں کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام غیر محفوظ ہیں اور حکومت قیام امن کیلئے فوری اقدامات کرے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت کے ایجنٹوں اور امن دشمن عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ۔ امن کی بحالی کیلئے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر حتمی پالیسی بنائی جائے ۔انہوں نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج سے وابستہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بدترین درندگی ہے ۔انہوں نے افواج پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ وطن کے دفاع میں دی جانے والی قربانیاں قابل فخر ہیں اور دہشت گردی کے خلاف دی گئی قربانیوں کو متنازع بنانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے ۔

