مجسم زرخیز انور انصاف لائرز فورم سیالکوٹ کے صدر مقرر
8فروری کو قائد تحریک کے حکم پر پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کیا جائیگا:مجسم زرخیز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ کو انصاف لائرز فورم ضلع سیالکوٹ کا صدر مقرر کردیا گیا۔ انصاف لائرز فورم سینٹرل پنجاب کے صدر عرفان فیض کلرنے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔ مجسم زرخیز انور خان کو انصاف لائرز فورم کے ضلعی صدر مقرر ہونے پرچیف آرگنائزر انصاف لائرز فورم پاکستان انتظار حسین پنجوتہ،وزیر اعظم کے مشیر برائے امور نوجوانان عثمان ڈار، مرکزی رہنما عمر فارو ق ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، جنرل سیکرٹری چودھری محمد الطاف، سیکرٹری اطلاعات میاں شان علی قمر،ڈسٹرکٹ بار کے صدر سعید احمد بھلی، چودھری طاہر سلطان، ملک لقمان شفیق اعوان ودیگر نے مبارکباد دیتے ہوئے امید کا اظہار کیا ہے کہ مجسم زرخیز انور خان پہلے سے بڑھ کر انصاف لائزر فورم کی مضبوطی کیلئے بھرپور کردار ادا کریں گے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن کے مطابق ذمہ داریاں احسن طریقہ سے سرانجام دیں گے ۔ صد ر ائی ایل ایف مجسم زرخیز انور خان نے کہا کہ پارٹی قیادت نے جس طرح مجھے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کی توقعات پر پورا اترنے کیلئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔8 فروری کو قائد تحریک عمران احمد خان کے حکم پر پورے ملک میں مکمل شٹر ڈاؤن کیا جائے گا۔ یہ شٹر ڈاؤن نہ صرف ظلم و ناانصافی کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا بلکہ قائد کے نظریے ، آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور شرکت کا عملی اظہار بھی ہوگا۔