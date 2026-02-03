کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول میں مشکلات ‘ اوورسیز کا احتجاج
عرصہ سے یورپ میں قانونی طو رپر مقیم ،سرٹیفکیٹ کیلئے غیر ضروری شرائط پرتحفظات ڈی پی او گجرات سرٹیفکیٹ کے اجرا کے عمل کو آسان او ر شفاف بنا ئیں :متاثرین کی گفتگو
گلیانہ (نامہ نگار )سپین میں مقیم پاکستانیوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول میں درپیش مشکلات کے خلاف پاکستانی کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا ہے ۔ کمیونٹی کی جانب سے خدمت مرکز کے ذریعے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے موجودہ طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ۔کمیونٹی رہنماؤں کے مطابق خدمت مرکز کی جانب سے پاسپورٹ پر انٹری اور ایگزٹ مہروں کی شرط اور اس کے ساتھ ریذیڈنٹ کارڈ کی کاپی طلب کرنا بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے شدید مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں طویل عرصے سے قانونی طور پر مقیم بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس مکمل سفری مہریں موجود نہیں جس کے باعث ان کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حصول مشکل ہو گیا ہے ۔پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ خدمت مرکز کا بنیادی مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا ہونا چاہیے نہ کہ غیر ضروری شرائط عائد کر کے انہیں پریشان کرنا۔ کمیونٹی رہنماؤں نے ڈی پی او گجرات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے عمل کو آسان، شفاف اور بیرونِ ملک پاکستانیوں کے حالات کے مطابق بنائیں۔ متاثرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسئلے کا فوری حل نہ نکالا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔