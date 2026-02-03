پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال‘رمضان سے قبل گرانفروشی
دکاندار نرح ناموں کو پس پشت ڈال کر اشیا خورونوش کی منہ مانگی قیمتیں مانگنے لگے
تتلے عالی(نامہ نگار )پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مجسٹریٹ غیر فعال ،رمضان المبارک سے قبل ہی گرانفروشی عروج پر پہنچ گئی۔پنجاب حکومت نے رمضان المبارک کے مقدس ایام میں شہریوں کو اشیا خورونوش کی سرکاری قیمتوں پرفراہمی کو یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ کو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دینے اور مختلف سرکاری اداروں کے افسر وں کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات سونپ کر گرانفروشی پر قابو پانے کے احکامات سونپے گئے ہیں،حکومتی ہدایات کے باوجود تتلے عالی سمیت تحصیل نوشہرہ ورکاں میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال اور سرکاری افسران کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات نہیں سونپے جا سکے ہیں جس کی وجہ سے دکاندار سرکاری نرح ناموں کو پس پشت ڈال کر اشیا خورونوش کی منہ مانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ سے پرائس کنٹرول کمیٹیوں اور مجسٹریٹوں کو متحرک کرنے اور مہنگی اشیا بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔