صغیر پارک نوشہرہ روڈ پر عرصہ دراز سے بند فاؤنٹین مکمل فعال
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی شاہد عباس جوتہ نے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا۔
اس دوران انہوں نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور بہتری کیلئے متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کیں۔منیجنگ ڈائریکٹر نے بالخصوص صغیر پارک نوشہرہ روڈ کا وزٹ کیا، جہاں انہوں نے عرصہ دراز سے بند فاؤنٹین کو مکمل طور پر فعال کیے جانے کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے پارکوں کی اپ گریڈیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دیگر پارکوں کی طرح صغیر پارک میں موجود فاؤنٹین کو بھی مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے جس سے شہری خوش ہیں اور بڑی تعداد میں پارک کا رخ کر رہے ہیں۔