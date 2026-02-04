صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد میں ڈسپوزل اور سیوریج لائن کی مرمت

حافظ آباد (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈسپوزل علی پور روڈ پر عرصہ دراز سے موجود مین گڑ ڈسپوزل کو میونسپل کمیٹی حافظ آباد اور واسا کی ٹیم نے بند کر دیا۔

 اس اقدام پر اہل علاقہ اور ملحقہ دیہات کے رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ڈسپوزل بند ہونے سے شہری روزانہ کے حادثات اور ناخوشگوار واقعات سے محفوظ ہو گئے ہیں۔دوسری جانب واسا کے ملازمین نے کئی گھنٹے کی محنت کے بعد بجلی محلہ سے گزرنے والی سیوریج کی مین لائن کو دوبارہ فعال کر دیا، جس سے ٹیچرز کالونی سمیت متعدد علاقوں میں کھڑا گندا پانی صاف ہو گیا۔

 

