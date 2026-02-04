صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:جاوید بٹ کیخلاف تجاوزات آپریشن میں مزاحمت کا مقدمہ خارج

  • گوجرانوالہ
گجرات:جاوید بٹ کیخلاف تجاوزات آپریشن میں مزاحمت کا مقدمہ خارج

گجرات (سٹی رپورٹر) ممتاز تاجر رہنما اور مرکزی انجمن تاجران گجرات کے صدر جاوید بٹ کے خلاف گجرات کارپوریشن کے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مزاحمت اور عملہ پر حملے کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ نجیب الحسن نے مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا۔جاوید بٹ کے خلاف 14 فروری 2025 کو تھانہ بی ڈویژن میں کارپوریشن کے انفورسمنٹ انسپکٹر اعجاز احمد نے مقدمہ درج کروایا تھا۔مقدمے کے مطابق مسلم بازار میں تجاوزات گراؤ آپریشن کے دوران جاوید بٹ نے تاجروں کے ہمراہ کارپوریشن عملے کو مسلح ہو کر قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور ٹریکٹر کے سامنے لیٹ کر آپریشن رکوا دیا تھا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر