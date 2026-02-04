صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8فروری کی ہڑتال مسترد،کاروبارکھلے رکھیں گے :تاجر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) شہر کی اہم تجارتی تنظیموں اور تاجر رہنماؤں نے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے 8 فروری کو دی جانے والی پہیہ جام ہڑتال کی کال کو مسترد کرتے ہوئے اس سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے ۔

صدر مرکزی انجمن تاجران گوجرانوالہ شیخ بابر کھرانہ، جنرل سیکرٹری میاں ثاقب غفور، صدر کلاتھ مارکیٹ بورڈ شیخ محمد افضل جج، جنرل سیکرٹری شیخ جواد اسحاق، چوہدری محمد حفیظ، چیئرمین سپریم کونسل موبائل ایسوسی ایشن ملک سلیم، کنوینئر نعیم یونس بٹ، صدر مدینہ کلاتھ مارکیٹ افضل شاکر، اجمل بٹ، چوہدری غلام صابر، باؤ محمد شفیق، سیٹھ عامر محمود، حمود الرحمن خان، ثناء الحق میر، صدر مرکزی تاجر امن کمیٹی میاں محمد اکرم، صدر انجمن تاجران پرانی سبزی منڈی حافظ محمد الیاس و دیگر نے کہا کہ تاجروں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ریاست اور ریاستی قوانین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی، اندرونی خلفشار اور بیرونی سازشوں جیسے سنگین چیلنجز سے نبرد آزما ہے ، ایسے حالات میں پہیہ جام ہڑتال ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ پہلے ہی کاروباری حالات انتہائی کٹھن ہیں، ایسے میں دکانیں اور تجارتی مراکز بند کرنا معیشت کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا، انہوں نے تمام تاجروں کو ہدایت کی کہ وہ 8 فروری کو معمول کے مطابق اپنے کاروبار کھلے رکھیں اور کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہ آئیں۔

 

