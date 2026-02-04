صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :سی ای ہیلتھ کا کلینک اور ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گجرات ڈاکٹر سید عطاء المُنعم نے بغیر پیشگی اطلاع کے علی الصبح مریم نواز کلینک پنجن کسانہ کا دورہ کیا۔

انہوں نے ویکسینیشن ٹیموں سے ملاقات کر کے ہدایت دی کہ اپنے الاٹ شدہ علاقوں میں بروقت روانگی اور سو فیصد کوریج کو یقینی بنائیں۔بعد ازاں سی ای او ہیلتھ نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سرائے عالمگیر کا انتظامی دورہ کیا اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ ۔کیا، ڈاکٹر عطاء المُنعم نے یونین کونسل منڈی بھلوال کے گاؤں معصوم پور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سرائے عالمگیر کے ہمراہ زیرِ تعمیر رورل ہیلتھ سنٹر کا بھی دورہ کیا۔ 

 

