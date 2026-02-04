لدھیوالہ میں غیر قانونی عمارت مالک کیخلاف کارروائی کامطالبہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی) میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے بلڈنگ انسپکٹر کی مبینہ ملی بھگت سے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والے میں دو مرلہ کے پلاٹ پر نقشہ کے بغیر چھ منزلہ غیر قانونی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے ،
جو کسی بھی وقت بڑے جانی حادثے کا باعث بن سکتی ہے ۔ گلی کے مکینوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے افسران اور عملے کی مبینہ ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور عمارت مالک کیخلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔