صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ میں غیر قانونی عمارت مالک کیخلاف کارروائی کامطالبہ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ میں غیر قانونی عمارت مالک کیخلاف کارروائی کامطالبہ

عالم چوک (نمائندہ خصوصی) میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے بلڈنگ انسپکٹر کی مبینہ ملی بھگت سے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والے میں دو مرلہ کے پلاٹ پر نقشہ کے بغیر چھ منزلہ غیر قانونی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے ،

 جو کسی بھی وقت بڑے جانی حادثے کا باعث بن سکتی ہے ۔ گلی کے مکینوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے افسران اور عملے کی مبینہ ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور عمارت مالک کیخلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر