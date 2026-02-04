ٹیوٹاکے زیراہتمام اکنامک ایمپاورمنٹ فار آل جاب فیئر
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی (ٹیوٹا) سیالکوٹ کے زیر اہتمام \"اکنامک ایمپاورمنٹ فار آل\" کے عنوان سے جاب فیئر دی ہلٹن سٹی، پیرس روڈ سیالکوٹ میں منعقد ہوا۔
اس میں 50سے زائد صنعتی اداروں اور ایک ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی، جبکہ 60 سے زائد انڈسٹریز اور بینکوں کے نمائندگان بھی موجود تھے ۔جاب فیئر میں صدر ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ سید احتشام مظہر بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 64 فیصد آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے ، جو ملک کا اصل اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ پاکستان کی صنعتوں کی جان ہیں، جہاں صنعتیں ترقی کی جانب گامزن ہیں اور اسکلڈ لیبر کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میٹرک کے بعد 70 فیصد بچے مزید تعلیم حاصل نہیں کرتے ، اور اگر ان کے پاس ہنر نہیں ہوگا تو روزگار کے مواقع محدود رہیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ جاب فیئر کا مقصد نوجوانوں کو فنی کورسز کے ذریعے انٹرن شپ فراہم کرنا اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق صلاحیتوں میں نکھار لانا ہے ۔جاب فیئر میں شریک طلبہ و طالبات اور صنعتی نمائندگان نے اس اقدام کو خوش آئند قراردیا۔دیتے ہوئے کہا کہ یہ مواقع نوجوانوں کو عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور انہیں ملکی و بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔