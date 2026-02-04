صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:شب برات پر گیس کی لوڈشیڈنگ، شہریوں کو مشکلات

ملکوال (نمائندہ دنیا محکمہ گیس نے وزیراعظم کے احکامات کے باوجود ملکوال میں شب برات کے موقع پر گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہم نہیں کی،

جس کے باعث روزہ داروں کو افطاری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔تفصیلات کے مطابق وزیراعظم نے ملک بھر میں صبح پانچ بجے سے رات دس بجے تک بلا تعطل گیس کی فراہمی کے احکامات جاری کیے تھے ، لیکن ملکوال میں کئی علاقوں میں پریشر انتہائی کم جبکہ کچھ علاقوں میں زیرو رہا۔ گزشتہ روز کئی شہریوں نے 14 شعبان کا روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن شام سے پہلے ہی شہر کے کئی علاقے گیس کی سہولت سے محروم ہو گئے ۔متاثرہ شہریوں کے مطابق افطاری تیار کرنے کیلئے مجبوراً بازار سے سامان خریدنا پڑا یا سلنڈر اور دیگر مہنگے ذرائع استعمال کرنے پڑے ۔ شہریوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے ذمہ دار گیس افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور شہر کے تمام علاقوں میں مسلسل گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔

 

