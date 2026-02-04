سیالکوٹ:کنکریٹ مشین کے نیچے آ کر 5 سالہ بچہ جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) کالج روڈ ڈسکہ کے قریب سڑک تعمیر کرنے والی کنکریٹ مشین کے ٹائروں تلے آ کر پانچ سالہ اذان احمد زندگی کی بازی ہار گیا۔
واقعہ اس وقت پیش آیا جب اذان احمد اپنی والدہ کے ہمراہ کتابیں لینے آیا تھا اور سڑک پر چلتی ہوئی کنکریٹ مشین کے نیچے آ گیا۔دریں اثنا، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی جاں بحق بچے کے گھر پہنچیں اور سوگوار خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے حادثے پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی پی او حسیب راجہ کے ہمراہ جائے حادثہ کا بھی معائنہ کیا۔