گجرات :بھمبر روڈ کا شگاف مستقل بنیادوں پر بحال مارچ تک مکمل ہونے کا امکان
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)ایکسین ہائی ویز محمد سعید یونس کوہلی نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سیلاب کے باعث ملو کھوکھر کے علاقے میں بھمبر روڈ پر ہنگامی بنیادوں پر کیا گیا شگاف اب مستقل بنیادوں پر بحال کیا جا رہا ہے ۔
اس مقصد کے لیے محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی جانب سے وہاں پل کی تعمیر جاری ہے تاکہ پانی کا رخ مستقل طور پر موڑ کر بھمبر نالہ میں منتقل کیا جا سکے ۔ محمد سعید یونس نے بتایا کہ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور اسے مارچ میں مکمل کر لیا جائے گا۔