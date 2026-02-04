صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس سینٹر کے 3سالہ دور کے اختتام پر ایکسیلینس ایوارڈز

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) چیئرمین بزنس سینٹر احمد اکرام لون کی قیادت میں بزنس سینٹر کے تین سالہ سنہری دور کے اختتام پر شاندار ایکسیلینس ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا۔

 تقریب میں 25ممالک سے 50ایمبیسیڈرز، ہائی کمشنرز، قونصل جنرلز اور ڈپلومیٹس سمیت اعلیٰ سطحی قومی و بین الاقوامی شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانِ خصوصی معاونِ خصوصی وزیراعظم رانا احسان افضل خاں تھے جبکہ وائس پریذیڈنٹ ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز، وفاقی جوائنٹ سیکرٹری انڈسٹریز ملک امان، معاونِ خصوصی وزیرِ اعلیٰ پنجاب سلمیٰ بٹ، کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی اور صدر چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ بھی موجود تھے ۔تقریب کا مقصد بزنس سینٹر کی گزشتہ تین سالہ کامیابیوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات، ڈپلومیٹس اور جی بی سی ٹیم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ احمد اکرام لون کی قیادت میں سینٹر نے اقتصادی سفارت کاری میں اہم کامیابیاں حاصل کیں جن میں بین الاقوامی تجارتی وفود کی آمد، پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر کا قیام، بین الاقوامی بزنس فورم، HEMS2025 میں شمولیت، 50ملین ڈالر سے زائد مالیت کے آرڈرز، بین الاقوامی جوائنٹ وینچرز اور سٹی وائڈ ڈیجیٹل ٹریڈ پلیٹ فارم \"میڈ ان گوجرانوالہ آن لائن\" شامل ہیں۔یہ تین سال گوجرانوالہ کی صنعتی ترقی اور عالمی سطح پر معاشی مقام کی روشن مثال ہیں۔

 

