رورل ہیلتھ سنٹر لدھیوالہ کیلئے نئی عمارت کی منظوری
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار) پنجاب حکومت نے رورل ہیلتھ سنٹر لدھیوالہ کی نئی وسیع عمارت کی تعمیر کیلئے ساڑھے 7 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے ۔ ہسپتال کو متبادل جگہ منتقل کر کے پرانی عمارت کو مسمار کیا جائے گا اور نئی عمارت تعمیر کی جائیگی۔
