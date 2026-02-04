صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی :آٹو رکشہ سوار کا پرس چرا لیاگیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی :آٹو رکشہ سوار کا پرس چرا لیاگیا

راہوالی(نامہ نگار) نامعلوم جیب تراش نے آٹو رکشہ میں سوار مسافر محمد اشرف شہزاد کی جیب سے 25 ہزار روپے نقدی، ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ والا پرس نکال کر لے لیا۔ مسافر ڈی سی کالونی راہوالی آیا تو دیکھا کہ ساتھ بیٹھے شخص نے جیب سے پرس نکال کر غائب ہو گیا۔

نامعلوم جیب تراش نے آٹو رکشہ میں سوار مسافر محمد اشرف شہزاد کی جیب سے 25 ہزار روپے نقدی، ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ والا پرس نکال کر لے لیا۔ مسافر ڈی سی کالونی راہوالی آیا تو دیکھا کہ ساتھ بیٹھے شخص نے جیب سے پرس نکال کر غائب ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر