آتشبازی‘ پتنگ بازی‘ ون ویلرز پر کریک ڈاؤن‘11 گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)مراد پور پولیس نے آتش بازی، پتنگ بازی اور ون ویلرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گیارہ افراد کو گرفتار کیا۔

ڈی ایس پی صدر سرکل رانا ندیم طارق نے بتایا کہ کارروائی میں عنصر، قاسم، ضیغم، عرفات اور عثمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر 1780 ڈبیاں ماچس پٹاخے ، سیل بمب 111اور پھل جھڑیوں کے 14ڈبے برآمد کیے گئے ۔پتنگ بازی کرنے والے گلفام، خالد اور رمضان کو گرفتار کر کے پتنگیں اور ڈوریں قبضہ میں لی گئیں۔ شاہراہ عام پر موٹرسائیکل پر ٹائر اٹھا کر کرتب کرنے والے عبداﷲ، قدرت اﷲ اور ابراہیم کو گرفتار کر کے ان کی موٹرسائیکلیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 

