ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ ملنے پر وژن گروپ کے وفد کی فرخ اعجاز سے ملاقات
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) چیئرمین وژن گروپ حاجی نعمان الحق پھلروان کی قیادت میں کاروباری رہنماؤں نے ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ حاصل کرنے پر صنعتکار فرخ اعجاز سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس موقع پر حاجی نعمان الحق پھلروان نے کہا کہ گوجرانوالہ کی کاروباری شخصیت فرخ اعجاز کو بیسٹ ایکسپورٹر ایوارڈ ملنا مقامی صنعتکاروں اور بزنس کمیونٹی کے لیے باعثِ فخر ہے ۔ میٹل سیکٹر میں فرخ اعجاز کی یہ کامیابی نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی گوجرانوالہ کی صنعتی صلاحیت کی اہمیت کو مزید اجاگر کرے گی۔چیئرمین اپسیٹا رحمان الحق پھلروان نے کہا کہ ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ کا گوجرانوالہ کے مقامی صنعتکار کو ملنا قابلِ قدر ہے اور وہ اس کامیابی پر فرخ اعجاز کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔