صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ ملنے پر وژن گروپ کے وفد کی فرخ اعجاز سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ ملنے پر وژن گروپ کے وفد کی فرخ اعجاز سے ملاقات

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) چیئرمین وژن گروپ حاجی نعمان الحق پھلروان کی قیادت میں کاروباری رہنماؤں نے ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ حاصل کرنے پر صنعتکار فرخ اعجاز سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

اس موقع پر حاجی نعمان الحق پھلروان نے کہا کہ گوجرانوالہ کی کاروباری شخصیت فرخ اعجاز کو بیسٹ ایکسپورٹر ایوارڈ ملنا مقامی صنعتکاروں اور بزنس کمیونٹی کے لیے باعثِ فخر ہے ۔ میٹل سیکٹر میں فرخ اعجاز کی یہ کامیابی نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی گوجرانوالہ کی صنعتی صلاحیت کی اہمیت کو مزید اجاگر کرے گی۔چیئرمین اپسیٹا رحمان الحق پھلروان نے کہا کہ ٹاپ ایکسپورٹر ایوارڈ کا گوجرانوالہ کے مقامی صنعتکار کو ملنا قابلِ قدر ہے اور وہ اس کامیابی پر فرخ اعجاز کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، جاری سکیموں کا جائزہ

ڈی پی او کی تھانہ کوٹ وساوا اور رجوعہ میں کھلی کچہریاں

پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب

جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر