صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے مشترکہ ریلی

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے مشترکہ ریلی

لالہ موسیٰ( نمائندہ دنیا)لالہ موسیٰ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی نکالی گئی،کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے ،

میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی میں مسلم لیگ(ن)مسلم لیگ(ق) تاجر تنظیموں،سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، ریلی کی قیادت چیف آفیسر بلدیہ تنویر عباس گجر، مسلم لیگ ق کے مرتضیٰ شاہ، مسلم لیگ ن کے سجاد بٹ، انجمن فلاح کشمیریاں کے صدر اعجاز بٹ، صرافہ ایسوسی ایشن کے عبدالپرویز بٹ،صحافی برادری کے یاسین بٹ،کیمسٹ ایسوسی ایشن کے قلب عباس بٹ، انجمن بہبودی مریضاں کے مہر طارق سعید، عبدالرحمان طارق ،تاجرراہنماء مولوی سجاد بٹ ،سنی تحریک کے شہبازبٹ قادری سمیت دیگر معززین نے کی۔ ریلی کے شرکا نے دس بجے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرکے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔مقررین نے کہاکہ پاکستانی قوم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ،کشمیریوں نے آزادی کیلئے قربانیوں اور شہادتوں کی تاریخ رقم کی ہے اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ