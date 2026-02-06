لالہ موسیٰ:مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے مشترکہ ریلی
لالہ موسیٰ( نمائندہ دنیا)لالہ موسیٰ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی نکالی گئی،کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے ،
میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی میں مسلم لیگ(ن)مسلم لیگ(ق) تاجر تنظیموں،سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، ریلی کی قیادت چیف آفیسر بلدیہ تنویر عباس گجر، مسلم لیگ ق کے مرتضیٰ شاہ، مسلم لیگ ن کے سجاد بٹ، انجمن فلاح کشمیریاں کے صدر اعجاز بٹ، صرافہ ایسوسی ایشن کے عبدالپرویز بٹ،صحافی برادری کے یاسین بٹ،کیمسٹ ایسوسی ایشن کے قلب عباس بٹ، انجمن بہبودی مریضاں کے مہر طارق سعید، عبدالرحمان طارق ،تاجرراہنماء مولوی سجاد بٹ ،سنی تحریک کے شہبازبٹ قادری سمیت دیگر معززین نے کی۔ ریلی کے شرکا نے دس بجے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرکے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔مقررین نے کہاکہ پاکستانی قوم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ،کشمیریوں نے آزادی کیلئے قربانیوں اور شہادتوں کی تاریخ رقم کی ہے اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔