کشمیر کی آزادی کا واحد راستہ جہاد ہے :اظہر اقبال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)25کروڑ پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج کے دست و بازو بن کر کشمیر کو آزاد کروائیں گے ۔
ان خیالات کا اظہار نائب قیم جماعت اسلامی اظہر اقبال حسن نے سیالکوٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے جلسہ عام میں کیا۔ قیم جماعت اسلامی شیخ عتیق، زونل امیر ملک منیر‘ ضلعی امیر جماعت اسلامی امتیاز بریار ودیگر موجود تھے ۔ اظہر اقبال حسن نے کہا ہندوستان کا مقدر ٹوٹنا ہے جس سے خالصتان، میزورام، ناگا لینڈ،آسام اور کشمیر آزاد ہونگے ۔ کشمیر کی آزادی کا واحد راستہ جہاد ہے ۔ امتیاز بریارنے کہا آزادی کشمیر کا سورج جلد طلوع ہونے والا ہے ۔