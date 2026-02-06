صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر کاسیوریج مسائل کا جائزہ ،ہدایات جاری

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشا اﷲ بٹ نے رکن صوبائی اسمبلی فیصل اکرام اور خواجہ سلطان ٹیپو کے ہمراہ یونین کونسل میانہ پورہ کے علاقوں اسلامپورہ اور روڈس روڈ کا دورہ کیا ،

سیوریج مسائل کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔اس موقع پر یوسی چیئرمین مہر ذوالفقار، وائس چیئرمین ناصر وڑائچ اور ایس ڈی او واسا جہانگیر بٹ نے صوبائی وزیر کو عوامی شکایات سے آگاہ کیا۔صوبائی وزیر نے واسا حکام کو ہدایت کی کہ اسلام پورہ میںسیوریج کا مسئلہ مستقل طور پر حل کیا جائے۔

 

