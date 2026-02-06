صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کو قانونی دفاع کے حق سے محروم رکھا جا رہا ،ریحانہ امتیاز

  • گوجرانوالہ
عمران خان کو قانونی دفاع کے حق سے محروم رکھا جا رہا ،ریحانہ امتیاز

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ سزاؤں کے خلاف اپیل کرنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے مگر عمران خان کو قانونی دفاع کے حق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے ۔

بانی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑا لیڈر ہے اور آج یہ لوگ ڈرے اور بوکھلائے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آواز بند کرنا ہی ان کا اصل مقصد ہے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے ان خیالات کا اظہار روبا عمر ڈار، مہر کاشف، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید ودیگر کے ہمراہ اڈیالہ جیل روانگی سے قبل گفتگو کرتے کیا۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ بانی کے تمام مقدمات مستعدی سے لڑے جا رہے ہیں جہاں انصاف کی امید نہیں وہاں بھی لڑے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ انہار اور ماحولیات کی غفلت ، سیوریج ، فیکٹریوں کے کیمیکل زدہ پانی سے آبی آلودگی

یوم یکجہتی کشمیر ،ڈپٹی کمشنر کی سائیکلنگ میں شرکت

جھنگ: ضلعی انتظامیہ کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی

5 فروری : ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی

چک جھمرہ : ایم پی آزاد علی تبسم کی قیادت میں ریلی

پاکستانی قوم کشمیری عوام کیساتھ کھڑی :ڈاکٹر نوید عاطف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ