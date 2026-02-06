عمران خان کو قانونی دفاع کے حق سے محروم رکھا جا رہا ،ریحانہ امتیاز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ سزاؤں کے خلاف اپیل کرنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے مگر عمران خان کو قانونی دفاع کے حق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے ۔
بانی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑا لیڈر ہے اور آج یہ لوگ ڈرے اور بوکھلائے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آواز بند کرنا ہی ان کا اصل مقصد ہے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے ان خیالات کا اظہار روبا عمر ڈار، مہر کاشف، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید ودیگر کے ہمراہ اڈیالہ جیل روانگی سے قبل گفتگو کرتے کیا۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ بانی کے تمام مقدمات مستعدی سے لڑے جا رہے ہیں جہاں انصاف کی امید نہیں وہاں بھی لڑے جا رہے ہیں۔