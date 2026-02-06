کشمیر پاکستان کی شہ رگ اور اسے آزاد ہو کر رہنا ہے :مقررین
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) اے سی آفس وزیرآباد میں کشمیری مسلمانوں سے اطہار یکجہتی کیلئے یوم یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد،پرچم کشائی کی گئی۔
ایم پی اے وقار چیمہ،اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین، تحصیلدار ایم رضوان،چیف آفیسر بلدیہ عمیر دلدار وڑائچ،ریسکیو انچارج فیاض احمد، آفتاب صادق چیمہ،پرنسپل ایم سی ہائی سکول عمران احمد،ضلعی صدر یوتھ ونگ مسلم لیگ (ن) وقار چیمہ، ملک وسیم،رانا عرفان،ابرار چیمہ ،صوفی اشرف نثار سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی۔وقار چیمہ اور جواد پیر زادہ نے خطاب کرتے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حق آزادی اور خودمختاری کو بذور شمشیر نہیں دبا سکتا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور اسے آزاد ہو کر رہنا ہے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کو آزادی دی جائے ، پاکستانی حکومت اور قوم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ریلی گئی ریلی اے سی آفس سے شروع ہو کر شیخ القرآن چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔